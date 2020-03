Verso Milan-Genoa – Scelta la terna arbitrale del match di San Siro

MILANO – Milan-Genoa, recupero della ventiseiesima giornata di campionato, si disputerà questa domenica. Calcio d’inizio previsto per le ore 15:00. Al match non potranno assistere i tifosi, come scritto nel Decreto Legge, del 4 maggio, a causa dell’emergenza Coronavirus. La Lega di Serie A ha comunicato chi sarà il direttore di gara della gara, oltre agli assistenti, il quarto uomo, Var e Avar.

Direttore di gara: Daniele Doveri.

Assistenti: Alessandro Lo Cicero e Mauro Galetto

Quarto uomo: Fabrizio Pasqua

Var e Avar: Massimiliano Irrati e Dario Cecconi

