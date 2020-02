Verso Milan-Genoa – Romagnoli a Mtv: “Sarà strano senza tifosi”

MILANO – Alessio Romagnoli, capitano dei rossoneri, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv. Il numero 13 della squadra di Stefano Pioli ha parlato dell’impegno che attende il club meneghino, nel prossimo turno della Serie A e dell’emergenza legata al Coronavirus, ecco le sue parole.

: «Per noi sarà una partita strana e inedita, perché giocheremo a porte chiuse. Ci mancheranno i nostri tifosi, ma nonostante questo saremo ancora più motivati nel portare a casa il risultato, vogliamo regalare una gioia a chi non potrà venire a fare il tifo per noi. Aggiungo che a nome della squadra ringrazio tutti quelli che sono al lavoro per curare il problema del Coronavirus».

