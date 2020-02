Verso Milan-Genoa – L’ultimo precedente a San Siro a firma di Romagnoli

MILANO – Il prossimo turno di campionato vedrà il Milan opposto al Genoa di Nicola, a San Siro. L’anno scorso il match tra rossoneri e rossoblù fu deciso, nei minuti finali del secondo, da un goal di Alessio Romagnoli, che fissò il risultato sul due a uno per il Diavolo. Domenica primo marzo alle 12:30 le due squadre si ritroveranno di nuovo in palio ci saranno punti pesantissimi. Il grifone, dopo la sconfitta interna con la Lazio, è alla ricerca di un più tre in classifica che aiuterebbe Pandev e compagni nella corsa salvezza. Mentre la squadra di Stefano Pioli vuole continuare a giocarsi un posto per la prossima Europa League. Un obiettivo che fino a qualche giornata fa sembrava molto complicato e che invece, adesso, è ampiamente alla portata del Milan.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live