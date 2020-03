Verso Milan-Genoa – Le probabili formazioni del match

ULTIME NOTIZIE MILAN-GENOA

MILANO – Mancano 48 ore a Milan-Genoa, recupero della ventiseiesima giornata di campionato. Il match si disputerà a San Siro, ma senza spettatori sugli spalti, a causa dell’emergenza Coronavirus. La partita sarà trasmessa sulle frequenze di DAZN. Pioli molto probabilmente si affiderà agli uomini che nell’ultimo parte di stagione gli hanno dato più sicurezza. Dovrebbe, però, non farcela Donnarumma sempre a causa del pestone rimediato nella gara con la Fiorentina. Al suo posto quindi spazio a Begovic. Indifesa tornerà Kjaer, mentre il centrocampo non dovrebbe vedere sorprese, così come l’attacco.

MILAN (4-2-3-1): Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Il Genoa arriva al match con l’incognita Romero, Nicola deve scegliere se affidarsi a lui o a Biraschi. L’altro dubbio invece è in attacco, con Sanarbia certo del posto, Pandev e Pinamonti sono in ballottaggio per una maglia da titolare.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Cassata, Schone, Behrami, Criscito; Pandev, Sanabria.

