Verso Milan-Genoa – La probabile formazione dei rossoblù

MILANO – Milan-Genoa è il match che aprirà la domenica calcistica della ventiseiesima giornata di Serie A. Davide Nicola sta disegnando la miglior formazione da schierare contro il Diavolo, a San Siro. Tra le fila dei rossoblù il trio difensivo dovrebbe essere composto da Biraschi, Soumaoro e Masiello. Con Romero che si accomoderebbe in panchina. Il centrocampo a cinque, vedrebbe la conferma di Schone in regia e Behrami a fare da scudo nel ruolo di mediano metodista. Confermato anche cassata, in goal nell’ultima partita a Marassi, contro la Lazio. Sulla fascia sinistra scontata la presenza di capita Criscito, mentre a destra dovrebbe giocare Ankersen, nonostante Ghiglione sembra aver recuperato dall’infortunio. In attacco, invece, l’unico che sembra sicuro di una maglia da titolare è Sanarbia. Pandev, Favilli e Pinamonti sono in ballottaggio, la spunterà uno solo.

GENOA (352): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Cassata, Behrami, Schone, Criscito; Sanabria, Pandev. All. Nicola

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live