Verso Milan-Genoa – Il report sull’allenamento dei rossoblù

MILANO – Il Genoa è tornato ad allenarsi oggi a Pegli in vista del prossimo impegno stagionale. Domenica pomeriggio andrà in scena il recupero della ventiseiesima giornata di Serie A, contro il Milan, in un San Siro senza spettatori sugli spalti. Ecco il punto sull’allenamento odierno della squadra di Davide Nicola, tratto dal sito ufficiale del Grifone.

“Il Grifone prosegue a pieno ritmo la preparazione in vista della ripresa del campionato. Tesi e carichi al punto giusto Criscito e compagni. Attivazione muscolare, dettami tattici e affinamento tecnico nella prima metà della sessione. E nella seconda parte dell’allenamento spuntano le pettorine. Blu, gialle e viola. Ci si divide in tre squadre. Triangolare in famiglia, i portieri fanno i “capitani” e scelgono uno a uno i propri compagni. Tenere alto il livello e garantire sia competitività che spirito di gruppo. Chi vince viene immortalato davanti all’obiettivo della macchina fotografica, chi perde aiuta a sistemare porte e attrezzi a fine sessione”.

