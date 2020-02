Verso Milan-Genoa – Il report dall’allenamento dei rossoblù

MILANO – Milan-Genoa andrà in scena domenica prossima a San Siro, oggi i rossoblù sono tornati ad allenarsi in vista del match con la squadra di Stefano Pioli. Ecco il report della sessione di lavoro odierna, della squadra di Davide Nicola, tratta dal sito genoacfc.it.

“Mosse e contromosse. Anche così il Genoa prepara la trasferta di domenica, quando affronterà il Milan a San Siro: fischio d’inizio alle 12.30, stadio a porte chiuse. Massima concentrazione in casa rossoblù, quella che sta chiedendo il tecnico Davide Nicola a tutti i giocatori. Colazione in Club House e poi tutti in campo di buon’ora, chiusa la parentesi della riunione per video e direttive da assimilare, per l’allenamento tattico che ha impegnato il gruppo per l’intera mattinata sui nuovi campi del centro sportivo Gianluca Signorini. Sabato ultimo allenamento a Pegli, quindi partenza per il ritiro di Milano. La rifinitura scioglierà le riserve su convocati e disponibili”.

