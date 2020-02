Verso Milan-Genoa – I rossoneri alla ricerca delle reti dei centrocampisti

ULTIME NOTIZIE MILAN-GENOA

MILANO – Il Milan è tornato in corsa per un posto in Europa League. Grazie alle reti di Rebic e alla presenza del leader Zlatan Ibrahimovic. Adesso però alla squadra di Stefano Pioli servono i goal dei centrocampisti per fare un passo in avanti e riuscire a centrare l’obiettivo minimo stagionale. Il confronto con l’anno scorso, quando i rossoneri di Gattuso sfiorarono la Champions League per un solo punto in classifica, è impietoso da questo punto di vista. Un anno fa arrivarono 16 reti da Bonaventura, Kessie, Biglia, Paquetà, Calhanoglu e Bakayoko. I centrocampisti del Milan attualmente, invece, sono fermi a 6. Più in generale in questa stagione peggio del Diavolo, da questo punto di vista, hanno fatto solo SPAL, Udinese, Brescia e Sampdoria. Che si il prossimo match di campionato, Milan-Genoa, ad aggiornare questa statistica? E’ quello che Pioli e i tifosi rossoneri sperano.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live