Verso Milan-Genoa – Ecco dove sarà possibile vederla in televisione

MILANO – Continua a tenere banco l’emerga Coronavirus. La Lombardia è stata colpita dall’emergenza legata al Covid-19 e il Ministero della Salute ha disposto che il prossimo match di calcio, previsto a San Siro sia a porte chiuse. La partita Milan-Genoa, che si disputerà domenica prossima alle ore 12:30 verrà trasmessa in diretta su DAZN. Potrebbero però esserci degli aggiornamenti, nelle prossime ore, dato che sia Sky che la Rai hanno dato la loro disponibilità per trasmettere il match in chiaro. In questo caso si aspetta l’ufficialità, ad ora soltanto chi ha sottoscritto un abbonamento alla piattaforma DAZN potrà assistere al prossimo impegno dei rossoneri.

