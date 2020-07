Verso Milan-Bologna – Terzino destro: una maglia per due

MILANO – Milan-Bologna si avvicina e Stefano Pioli è alle prese con uno dei soliti dubbi di formazione. Davide Calabria e Andrea Conti, infatti, sono in lizza per una maglia da titolare nella difesa rossonera. L’ex Atalanta è sempre partito titolare nelle ultime quattro uscite dei rossoneri. Il prodotto del vivaio del diavolo, però, contro il Parma è entrato bene in campo, dopo aver sostituito proprio Conti. Una prova che potrebbe convincere l’allenatore del Milan ad utilizzare Calabria dal primo minuto. Una situazione che ha caratterizzato questa annata rossonera, ma che ha visto nell’ultimo periodo prevalere Conti, che ha garantito un rendimento migliore rispetto al numero due rossonero.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live