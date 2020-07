Verso Milan-Bologna: Paquetà valutato nelle prossime ore

MILANO – Il quotidiano Tuttosport ha riparto degli aggiornamenti su Lucas Paqueta. Il brasiliano è ancora fermo per infortunio, lo stesso che gli ha fatto saltare l’incontro con il Parma. Nella giornata di ieri il calciatore, a Milanello, si è sottoposto a terapie, ma le sue condizioni verranno valutate nuovamente nelle prossime ore. I rossoneri sperano di avere a disposizione il centrocampista per la prossima gara di campionato. Milan-Bologna è alle porte, dato che il match di San Siro si disputerà domani sera, ore 21:45, Stefano Pioli, per la partita contro gli uomini di Mihajlovic, può contare intanto sul rientro di Alexis Saelemaekers, dopo il doppio giallo rimediato contro il Napoli.

