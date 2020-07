Verso Milan-Bologna – Paquetà torna tra i convocati

MILANO – Tra i convocati di Stefano Pioli, per Milan-Bologna, figura Lucas Paqueta. Il brasiliano aveva saltato la gara contro il Parma, per un infortunio, anche contro gli uomini di Mihajlovic rischiava di non esserci. Allarme rientrato, il centrocampista sembra aver recuperato. Dovrebbe partire dalla panchina però, l’assenza di Castillejo poteva regalargli qualche minuto in più e qualche apparizione da titolare. Le prestazioni positive di Alexis Saelemaekers, però, hanno fatto balzare agli onori della cronaca il belga, che sembra essersi il suo posto, la fiducia di mister Pioli e dei suoi compagni di squadra.

