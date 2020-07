Verso Milan-Bologna – Mihajlovic: “Con il Milan ci serve una conferma”

MILANO – Alla vigilia di Milan-Bologna anche Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti. Ecco cosa ha detto sul futuro della sua squadra, sul Milan e Zlatan Ibrahimovic:

«Con il Milan ci serve una conferma, ho visto una bella reazione della squadra, nel secondo tempo contro il Napoli. Sono contento perché è quello che volevo dopo il Parma. Ho visto un cambio di atteggiamento mentale che dobbiamo portare avanti il più a lungo possibile e per più partite possibili. Ibra al Bologna? Non so cosa succederà l’anno prossimo, quando io giocavo nell’Inter e lui nella Juventus abbiamo litigato, in campo. Poi è venuto a Milano e siamo diventati amici, complice l’origine slava in comune. Al di là di quello che accadrà l’amicizia rimarrà. Speriamo che domani abbia un occhio di riguardo verso di me che sono un povero malato».

