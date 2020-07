Verso Milan-Bologna: i convocati di Mihajlovic per la gara di San Siro

MILANO – Milan-Bologna è ormai alle porte. Sinisa Mihajlovic e Stefano Pioli hanno parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match e il tecnico serbo ha diramato anche la lista dei convocati, per la trasferta di Milano. I rossoneri proveranno ad allungare la striscia di risultati positivi e prestazioni convincenti. C’è sempre un posto in Europa da conquistare e il Milan è attualmente a pari punti, in classifica, con il Napoli sesto.

Questo l’elenco dei convocati di Mister Mihajlovic per domani: (tratto da www.bolognafc.it)

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.

Difensori: Bonini (6), Corbo, Danilo, Denswil, Dijks, Krejci, Mbaye, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson (34), Dominguez, Medel, Poli, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Juwara (26), Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen.

