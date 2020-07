Verso Milan-Bologna – Calabria supera la concorrenza di Conti

MILANO – Dentro Calabria, fuori Conti. Questa sembra essere la decisione di Stefano Pioli, per la fascia destra. L’allenatore rossonero deve ancora sciogliere qualche nodo di formazione per la sua squadra, che questa sera a San Siro, affronterà il Milan.

Nelle ultime uscite Conti è sempre partito titolare, preferito a Calabria. Il terzino scuola Milan, però, nell’ultima partita, disputata contro Il Parma, è entrato a match in corso e non ha sfigurato. Anzi, la sua prestazione ha fatto venire qualche dubbio a Pioli. Conti quindi va verso una panchina, un turno di riposo, dopo quattro partite consecutive da titolare. Mentre Calabria dovrebbe essere impiegato dal primo minuto.

