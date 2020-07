Verso Milan-Atalanta: Pioli ritrova Castillejo dopo l’infortunio

MILANO – Samu Castillejo c’è. Lo spagnolo torna infatti a disposizione di mister Pioli, dopo l’infortunio. L’esterno era fuori da Lazio-Milan, a causa di un problema al bicipite femorale. Al suo posto in rossonero ha giocato Saelemaekers, che non ha fatto rimpiangere l’ex Villarreal, ma il recupero dell’ala destra è fondamentale per il diavolo e le sue ambizioni di classifica. Castillejo infatti è uno dei migliori giocatori di questa annata del Milan. Pioli dal suo arrivo non hai rinunciato e questa sera, contro la squadra di Gasperini potrebbe lanciarlo a partita in corso. Lo spagnolo è abile e arruolabile, adesso toccherà al tecnico rossonero decidere.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live