Verso Lecce-Milan, Lapadula: “E’ importante ripartire, siamo pronti”

MILANO – Lunedì 22 giugno ricomincerà il campionato del Milan, che andrà a far visita al Lecce per il ventisettesimo turno. Gianluca Lapadula, ex centravanti rossonero oggi in forza proprio nella squadra salentina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del canale ufficiale del club giallorosso: “Ho avuto qualche fastidio fisico in questi giorni, ma nulla di significativo. Sarà un grande inizio, sono sempre stato carico e in questo periodo ho puntato molto sull’alimentazione e sui lavori di forza. Nonostante gli allenamenti a casa è stata dura riprendere sul campo, ma siamo pronti. Ripartire è un segnale importante”.

SUL MILAN – “Contro la Juventus ha fatto una buona partita, mi è parsa una squadra in forma nonostante le assenze. Gol da ex? Per un attaccante è importante segnare, ma anche a livello di squadra sarà fondamentale ripartire bene. E’ stato strano vedere gli spalti vuoti nelle due semifinali di Coppa Italia e sarà un peccato vedere il Via del Mare senza tifosi. Ci mancheranno perché sono sempre stati tanti sia in casa che in trasferta”.

