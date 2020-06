Verso Lecce-Milan: gli assenti in casa giallorossa

MILANO – Lunedì 22 giugno, alle 19.30, ricomincerà il campionato del Milan, nella sfida in programma allo stadio ‘Via del Mare’ contro il Lecce. Nella squadra rossonera, tra i titolarissimi, dovrebbe mancare soltanto Zlatan Ibrahimovic, il quale proverà a rientrare nella partita casalinga con la Roma. Altre assenze riguardando invece le riserve, come Mateo Musacchio e Leo Duarte.

In casa Lecce gli assenti sono Dell’Orco, Deiola, Donati e Farias, con Barak che sta cercando di recuperare ma resta in dubbio. Tuttavia, il tecnico giallorosso Fabio Liverani potrà puntare sull’ex della sfida: Gianluca Lapadula. Quest’ultimo ha accusato recentemente un fastidio muscolare, ma ha recuperato e scenderà in campo dal primo minuto.

