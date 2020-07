Verso Lazio-Milan – Le probabili formazioni del match

MILANO – Archiviata la partita con la Spal, è già tempo di Lazio-Milan. La gara tra biancocelesti e rossoneri è in programma sabato sera, alle 21:45. Nonostante i tre giorni di distanza dal fischio d’inizio, iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni sulle formazioni della gara dello stadio Olimpico. Per il Milan è praticamente certa l’assenza di Castillejo, uscito per infortunio ieri sera. Ci dovrebbe essere, invece, Theo Hernandez. La Lazio, invece, arriva con molte defezioni, assenti sicuramente: Immobile, Caicedo, Leiva e Lulic. In dubbio Cataldi e Marusic.

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Milinkovic; Correa. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Lukaku, Bastos, J. Silva, A. Anderson, D. Anderson, Armini. All.: Simone Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Paquetá, Çalhanoglu;R. Leão. A disp.: Begović, A. Donnarumma, Conti, Kjaer, Laxalt, Biglia, Krunić, Bonaventura, D. Maldini, Ibrahimovic, Rebic. All.: Stefano Pioli.

