Verso la sosta, Tonali: “Vincere col Rio Ave per arrivarci bene…”

MILANO – Intervistato ai microfoni di Milan Tv, Sandro Tonali ha parlato alla vigilia di Rio Ave-Milan, play-off che potrebbe portare i rossoneri all’accessi ai gironi di Europa League: “Dobbiamo arrivare alla sosta in maniera positiva. Dopo il Rio Ave c’è una partita di campionato importante da vincere e che ci farebbe fare un grande passo avanti. In questo modo poi possiamo preparare al maglio per un’altra partita che stiamo aspettando molto.”