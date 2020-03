Verso Juventus-Milan – Coppa Italia, Paquetà dal primo minuto

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS-MILAN

MILANO – Dovrebbe partirà titolare Paquetà, domani sera contro la Juventus. Stefano Pioli potrebbe preferirlo a Saelemaekers, vista l’assenza di Samu Castillejo. Il numero trentanove rossonero, quindi, agirà sulla fascia destra e avrà il compito di non far rimpiangere l’ex Villarreal, autore di una buona stagione con la maglia de Diavolo. Per l’ex Flamengo l’occasione è una di quelle da non farsi sfuggire, deve riconquistare la fiducia persa e viste anche le ultime vicende societarie potrebbe essere una delle ultime occasioni, a sua disposizione, per conquistarsi anche nel Milan che verrà. Un buona prova contro i rossoneri gli permetterebbe di guadagnarsi la conferma per la prossima stagione. Nonostante i cambi dirigenziali e il sempre più probabile arrivo di una nuova guida tecnica.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live