Verso Juve-Milan: Pioli pensa al cambio di modulo

MILANO – Si avvicina a grandi passi il ritorno in campo del Milan, che la prossima settimana sfiderà la Juventus all’Allianz Stadium nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Mister Pioli dovrà fare a meno di ben tre giocatori: Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Samuel Castillejo, tutti squalificati. Inoltre Andrea Conti non è al meglio, ma dovrebbe recuperare dall’affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi. Stando a SportMediaset, il tecnico rossonero starebbe pensando ad un cambio di modulo, lasciando il 4-2-3-1 per passare al 4-3-2-1, il cosiddetto ‘Albero di Natale’. In questo caso, Rebic dovrebbe guidare l’attacco, con Calhanoglu e Bonaventura alle sue spalle.

