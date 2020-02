Verso Inter-Milan – La conferenza stampa di Antonio Conte

MILANO – Il derby di Milano si avvicina a grandi passi, mancano soltanto due giorni. Domani sarà la vigilia della partita e giornata di conferenze stampa, oltre che di rifinitura. Ecco la nota ufficiale, tratta dal sito dell’Inter, relativa alla conferenza stampa di Antonio Conte.

Alle ore 13.45 di sabato 8 febbraio, presso il Centro Sportivo Suning, si terrà la conferenza stampa di Antonio Conte in vista di Inter-Milan, gara valida per la 23ª giornata di Serie A TIM 2019/20. La conferenza stampa di Antonio Conte sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club.