Verso Inter-Milan – I precedenti non sorridono ai rossoneri

MILANO – Mancano soltanto 5 giorni a Inter -Milan, la marcia di avvicinamento al derby è iniziata e continua inesorabile. I precedenti tra le due squadre però non sorridono alla squadra rossonera, dato che si possono notare le pochissime affermazioni del Diavolo, grazie a Ibrahimovic, sempre lui. Negli ultimi 14 anni di derby in tutte le competizioni (Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana) sono 16 le vittorie dell’Inter , mentre sono 9 le vittorie del Milan e 6 i pareggi. In casa dei nerazzurri, però, le statistiche a favore del Milan calano vistosamente, con una sola affermazione per il club rossonero. In quel caso il match fu deciso da Zlatan Ibrahimovic, proprio lui.