Verso Fiorentina-Milan – Gabbia potrebbe disputare la sua prima da titolare

MILANO – Ieri sera, contro il Torino, è entrato nel corso del primo tempo al posto di Simon Kjaer, facendo il suo esordio in Serie A, con la maglia del Milan. Sabato prossimo, contro la Fiorentina al Franchi, Matteo Gabbia “rischia” di disputare la sua prima partita da titolare. Un mix di emozioni, sicuramente d’impatto, per l’ex Primavera. Nel prossimo turno di campionato i rossoneri sono attesi dalla viola e viste le contemporanee assenze di Kjaer, Musacchio e il lungo degente Duarte, Pioli punterà sul giovane difensore. Spazio quindi alla coppia Gabbia-Romagnoli, che avranno il compito di fermare, tra gli altri, l’ex di turno: Patrick Cutrone.

