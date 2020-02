Verso Fiorentina-Milan – Badelj non ci sarà contro i rossoneri

MILANO – Milan Badelj non ci sarà contro i rossoneri, nel prossimo match di campionato, valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Lo ha comunicato poco fa il Giudice Sportivo con una nota sul sito della Lega Calcio. Il calciatore croato non sarà l’unico assente del match tra le due squadre, dovrebbero sicuramente mancare Simon Kjaer e Mateo Musacchio. Incerta invece la presenza di Calhanoglu, il turco si è fermato ieri pomeriggio per un risentimento muscolare. Stefano Pioli, invece, potrà contare sul rientro di Andrea Conti, dalla squalifica.

