Vazquez: “Da bambino sognavo di giocare nel Milan, Kakà il mio idolo”

MILANO – Franco Vazquez, trequartista del Siviglia e vecchia conoscenza del calcio italiano per aver vestito la maglia del Palermo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Radio Mitre Cordoba’, dichiarando che da bambino sognava di giocare un giorno nel Milan: “E’ una società che mi ha sempre affascinato, da bambino sognavo di giocarci perché vedevo i grandi campioni rossoneri in televisione: il Milan era una delle squadre più forti del mondo ed era il mio club preferito. Mi piaceva tanto Ricardo Kakà, era tra i più forti in assoluto nel suo ruolo”.

