MILANO – Durante l’ultima finestra di mercato il Milan aveva provato a convincere la Roma ad accettare uno scambio tra Suso e il giallorosso Cenzig Under, ma i capitolini alla fine decisero di puntare sul turco fino a fine stagione. Non è da escludere infatti che in estate i rossoneri non bussino nuovamente alla porta della Roma con un’offerta per l’esterno. Il giocatore, dalle parti di Trigoria, non è considerato incedibile.