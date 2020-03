Ulivieri: “Serie A? Troppo presto per fare ipotesi, occorre aspettare”

MILANO – Contattato da Radio Kiss Kiss, Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha parlato della fase di sospensione che sta attraversando il calcio: “E’ troppo presto per fare ipotesi. Io credo che tra un paio di settimane si potrà iniziare a fare delle valutazioni. I presidenti di Serie A devono aspettare come tutti, devono rendersi conto di cosa sta succedendo nel mondo con gente che muore ogni giorno. Bisogna attenersi alle indicazioni del Governo. I discorsi dei presidenti non contano nulla, devono decidere gli esperti. Tagli stipendi? Occorre fare dei sacrifici, ma prima si fanno i conti e poi si prendono le decisioni”.

