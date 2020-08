Ulivieri risponde a Domenech: “Venga a fare un seminario a Coverciano…”

MILANO – Contattato dalle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha commentato la provocazione lanciata da Raymond Domenech nei confronti degli allenatori italiani: “Domenech lo conosco anche per motivi sindacali, mi dicono che neanche nella sua Francia sia molto amato. E’ rimasto indietro, ma visto che è un esperto di sostituzioni lo invito a Coverciano per un seminario. Forse si è dimenticato Lippi e il Mondiale del 2006…”.

