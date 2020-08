Ulivieri: “Milan? Squadra molto giovane, non va riempita di responsabilità”

MILANO – Il Presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del tecnico milanista Stefano Pioli: “Nell’ultima parte della scorsa stagione la sua squadra ha fatto cose eccellenti, ma bisogna considerare anche il periodo in cui si è giocato: può darsi che il Milan abbia avuto qualche vantaggio dalla pausa, soprattutto rispetto ad alcune squadre. Non penso che i rossoneri viaggeranno a quei ritmi anche nel prossimo campionato, altrimenti rischiano seriamente di vincere lo Scudetto. E’ una squadra molto giovane e non vorrei che venisse riempita di responsabilità che ancora non può sostenere”.

