Ulivieri: “Giusto bocciare il blocco delle retrocessioni, non capisco la Lega Calcio…”

MILANO – Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, in un’intervista ai microfoni de ‘Il Mattino’ ha parlato della ripresa del calcio: “In un modo o nell’altro bisogna arrivare alla definizione della classifica, non può andare diversamente. Non capisco con quale criterio la Lega Calcio abbia votato la mozione per il blocco delle retrocessioni: è un’idea che non ci sta, è fuori dal mondo del calcio a cui apparteniamo”.

SULLA QUARANTENA – “Non capisco perché, visto il confortante andamento dei contagi attuali, si debba prevedere un isolamento così lungo. Il tempo c’è, spero in un ripensamento e in una revisione della norma. Stadi parzialmente aperti? Iniziano ad esserci regioni con mortalità zero: credo che questa evoluzione ci permetta di essere ottimisti”.

