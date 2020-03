Ufficiale, rinviata anche Juventus-Lione

MILANO – In seguito alla positività di Daniele Rugani, difensore della Juventus, al tampone del Coronavirus, tutta la squadra bianconera è stata posta in isolamento. Di conseguenza, la Uefa è stata costretta a rinviare ufficialmente la partita fra Juve e Lione, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che era stata programmata per martedì prossimo. L’incontro si recupererà a data da destinarsi.

