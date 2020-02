MILANO – Il club inglese del Nottingham Forest ha annunciato di aver ingaggiato il giovane calciatore Adrian Galliani, nipote del celebre Adriano, storico amministratore delegato del Milan oggi dirigente del Monza. Classe 2001, nato a New York, Adrian ha firmato un contratto fino al 2021 e, inizialmente, si aggregherà alla formazione Under 23 del Nottingham. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live