UFFICIALE – Mazzarri non è più l’allenatore del Torino

MILANO – Adesso è ufficiale: Walter Mazzarri e il Torino si sono detti addio. A comunicarlo, tramite una nota apparsa sul proprio sito internet, è stato direttamente il club granata: “Il Presidente Urbano Cairo e l’allenatore Walter Mazzarri, dopo una approfondita analisi sull’insieme di situazioni venutesi ormai a creare, hanno condiviso la decisione di concludere anzitempo il rapporto professionale. Il Torino Football Club comunica pertanto di aver risolto consensualmente il contratto con Walter Mazzarri. La Società desidera ringraziare il tecnico e tutto il suo gruppo di lavoro per la dedizione, la correttezza e la professionalità mostrate in questi due anni in granata”. Al posto di Mazzarri arriverà Moreno Longo, che verrà annunciato, con ogni probabilità, già oggi pomeriggio.