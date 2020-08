Ufficiale – Lecce, esonerato Liverani

MILANO – Tramite una nota ufficiale diramata sul proprio sito internet, il Lecce ha comunicato, a sorpresa, di aver esonerato l’allenatore Fabio Liverani: “L’U.S. Lecce SpA comunica di aver sollevato in data odierna dall’incarico di tecnico della prima squadra il sig. Fabio Liverani. Con riferimento ai rapporti di lavoro intercorrenti con il tecnico su menzionato l’U.S. Lecce riserva ogni opportuna valutazione in ordine ad eventuali profili di responsabilità”.

