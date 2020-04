Ufficiale – La Ligue 1 2019/2020 è definitivamente annullata

MILANO – Adesso è ufficiale: il campionato francese 2019/2020 è stato definitivamente annullato. A dare l’annuncio, poco fa, è stato direttamente il Primo Ministro Edouard Philippe: “La stagione 2019/20 degli sport professionistici, in particolare il calcio, non potrà riprendere. I principali eventi sportivi, tutti gli eventi che riuniscono più di 5.000 partecipanti e sono quindi oggetto di una dichiarazione in Prefettura e che devono essere organizzati con largo anticipo, non si potranno svolgere prima di settembre”.

