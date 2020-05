UFFICIALE – Il PSG ha riscattato Mauro Icardi: l’annuncio

MILANO – Ora è ufficiale: Mauro Icardi è un giocatore del Paris Saint-Germain a tutti gli effetti. Dopo la stagione trascorsa in prestito all’ombra della Tour Eiffel, il centravanti argentino è stato definitivamente riscattato dalla società francese. A darne l’annuncio è direttamente l’Inter, ormai suo ex club: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain FC: l’attaccante classe 1993 si trasferisce a titolo definitivo nella squadra francese. Il Club ringrazia il giocatore per le sei stagioni trascorse insieme e gli augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale”.

