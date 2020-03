Ufficiale – Anche il Genoa posticipa la ripresa degli allenamenti

MILANO – Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito internet, anche il Genoa ha deciso di annullare la ripresa degli allenamenti che era stata fissata per lunedì 16 marzo: “Dopo una conference-call tra il Presidente, i dirigenti, l’allenatore Davide Nicola e il dottor Pietro Gatto e sulla base dei consigli contenuti in un comunicato diramato oggi dai Medici della Serie A, la Società ha deciso di sospendere l’attività degli allenamenti previsti da lunedì, fino a nuove indicazioni. La decisione è rispettosa dell’interesse di tutti i tesserati del Genoa e delle loro famiglie. La Società non ritiene responsabile e giusto procedere con la possibile ripresa degli allenamenti che era stata indicata per lunedì 16 marzo 2020 […]”.

