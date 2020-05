Ufficiale – A giugno ricomincia la Liga

MILANO – Adesso è ufficiale: anche il campionato spagnolo ripartirà. E potrà farlo dall’8 giugno. A dare la conferma ci ha pensato direttamente il Presidente del Consiglio spagnolo, Pedro Sanchez: “A partire dalla settimana dell’8 giugno ricomincerà la Liga. La Spagna ha fatto tutto ciò che si doveva fare, ora si stanno aprendo nuovi orizzonti per tutti. E’ giunto il momento di recuperare molte delle attività quotidiane del nostro Paese. Il calcio spagnolo ha un enorme seguito, ma non sarà l’unica attività ricreativa a tornare”. La Liga è dunque il secondo dei grandi campionati europei ad ufficializzare la ripartenza, dopo ovviamente quello tedesco che ha riaperto i battenti già da una settimana.

