Uefa, Uva: “Da parte nostra segnali di responsabilità”

MILANO – I microfoni di ‘SportMediaset XXL’ hanno contattato Michele Uva, vicepresidente dell’Uefa, per fare il punto della situazione sul calcio europeo: “Da parte nostra è arrivato un segnale di unità e compattezza, abbiamo preso decisioni con trasparenza e responsabilità, dando priorità alla salute di tutti e alla sostenibilità del sistema. A differenza del triste spettacolo che sta offrendo l’Unione Europea. Ora facciamo da guida e coordinamento per federazioni, leghe e società. che vivono situazioni completamente diverse visti i diversi livelli di contagio del Coronavirus a livello europeo. Per l’Uefa viene prima la tutela della salute rispetto al business. Tutti dovranno fare rinunce, come abbiamo dovuto fare noi rinviando gli Europei. È necessario rimanere compatti”.

