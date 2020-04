Uefa – Ribadito il desiderio che si torni a giocare portando a termine la stagione

MILANO – Nel vertice in videoconferenza svolto con le varie Federazioni, l’Uefa ha ribadito il proprio desiderio che i campionati nazionali e le coppe europee vengano portate regolarmente a termine, disputando quindi le sfide che mancano. Ormai è chiaro che si dovrà giocare in piena estate, magari arrivando persino alla fine di luglio o i primi di agosto, ma bisognerebbe far ripartire tutto a giugno, e ciò ovviamente dipende dagli sviluppi della pandemia. Inoltre, gli allenamenti dovrebbero ricominciare circa due settimane prima della ripresa della stagione. Insomma, trovare delle date per incastrare tutti gli impegni, fra competizioni nazionali e internazionali, è tutt’altro che semplice, ma si farà di tutto per trovare una soluzione che permetta di concludere regolarmente campionati e coppe.

