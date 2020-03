Uefa: “Niente strette di mano fra i giocatori”

MILANO – L’Uefa ha comunicato che i giocatori impegnati in questi giorni nelle partite di Champions ed Europa League, non dovranno stringersi la mano al loro ingresso in campo per ridurre il rischio di contagi: “I giocatori non stringeranno la mano ai loro avversari e agli arbitri come parte del protocollo pre partita delle gare UEFA fino a nuovo avviso, in linea con le raccomandazioni formulate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per ridurre al minimo la potenziale trasmissione di COVID-19”.

