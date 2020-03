Uefa – Mercoledì riunione con le Federazioni: ecco i temi che verranno trattati

MILANO – In questo momento di grande caos nel mondo del calcio, la Uefa tenta di prendere in mano la situazione e fare chiarezza attraverso una riunione. Mercoledì si svolgerà infatti una videoconferenza con in vertici delle 55 federazioni affiliate al massimo organo calcistico europeo. Nella riunione si discuterà dei calendari, cercando di capire come e quando riprendere le varie competizioni, delle scadenze dei contratti e della prossima sessione di calciomercato.

