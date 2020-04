Uefa – I campionati vanno conclusi entro il 3 agosto

MILANO – Il calcio desidera ripartire, ma il Governo sembra voler frenare sui tempi. L’inizio degli allenamenti, attualmente stabilita per il 4 maggio, potrebbe ulteriormente slittare, così come la ripartenza del campionato. Tuttavia, stando a ciò che riferisce Sportmediaset, l’Uefa avrebbe invitato le 55 federazioni affiliate ad inviare i rispettivi piani di ripresa dei singoli campionati entro il 27 maggio. Inoltre, l’Uefa vorrebbe che tutti i campionati si concludessero entro il 3 agosto.

