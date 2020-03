Uefa, Europeo rinviato: i dettagli

MILANO – Attraverso una videoconferenza, i vertici dell’Uefa hanno deciso di far slittare l’Europeo, inizialmente in programma per il prossimo giugno, di un anno. Euro 2020, quindi, diventa Euro2021. Stando ad una indiscrezione lanciata dalla federazione norvegese, la prima partita sarebbe stata fissata l’11 giugno 2021, con la finale che dovrebbe svolgersi esattamente un mese dopo, l’11 luglio.

