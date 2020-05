UEFA, comunicato ufficiale sulle qualificazioni alle prossime coppe

MILANO – Tramite una nota ufficiale, la UEFA ha precisato che anche le squadre dei campionati annullati potranno partecipare alle prossime competizioni europee, in base ovviamente alle classifiche maturate fino al momento della sospensione definitiva: “La UEFA vuole chiarire che il presidente Ceferin ha detto che i club le cui leghe si siano fermate in questa stagione dovranno comunque essere pronti per i turni preliminari della prossima annata, secondo le attuali liste di accesso. Non ha menzionato né accennato in alcun modo a qualsiasi cambiamento delle regole di accesso alle competizioni UEFA”.

