Uefa, Christillin: “Situazione molto grave. L’Europeo…”

MILANO – Evelina Christillin, membro aggiuntivo dell’Uefa nel Consiglio della FIfa, ha parlato a TMW Radio della situazione legata al Coronavirus: “La situazione è molto grave. Ho sentito Sara Gama prima, in questo surreale rientro della Nazionale Italiana Femminile dal Portogallo. Queste ragazze sono state sbattute da una parte all’altra, ci hanno messo 8 ore per tornare. L’Uefa? Non voglio giudicare le sue scelte, ma deve fare i conti con tanti interessi diversi. La Serie A prima di fermarsi ha dovuto aspettare un decreto del governo. Europeo? Fino ad oggi è tutto confermato, così come Champions ed Europa League. Tutto però sta cambiando precipitosamente, anche altri campionati si stanno fermando. Conosco le complessità nell’organizzazione di un Europeo, per di più itinerante. Spostarlo non credo sia possibile, o comunque è estremamente difficile”.

