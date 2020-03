Uefa, Ceferin: “Spero ricominci la stagione, il mercato può slittare”

MILANO – Intervistato dai microfoni di ‘Repubblica’, Alekander Ceferin, presidente dell’Uefa, ha parlato dell’ipotesi di posticipare la prossima sessione di calciomercato qualora ricominciassero campionati e coppe: “Mi auguro che si possa ricominciare a giocare. Se i club tornano in campo, anche noi possiamo finire le coppe. Se la stagione ricominciasse, bisognerebbe far scadere i contratti più avanti, facendo slittare la fase dei trasferimenti. Il mercato dovrà ovviamente adeguarsi”.

