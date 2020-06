UEFA, Ceferin: “Fondamentale chiudere i campionati entro il 2 agosto”

MILANO – In un intervento ai microfoni del quotidiano francese ‘Le Parisien’, Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, si è espresso sull’ipotesi play-off e play-out qualora non fosse possibile portare i campionati a termine: “La scelta del formato da adottare nelle competizioni nazionali appartiene alle rispettive Federazioni, che devono valutare le misure restrittive presenti in ciascun Paese. L’unica condizione stabilita dalla UEFA è che le associazioni chiudano i loro campionati entro la scadenza del 2 agosto“.

